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        Haberler Dünya Amerika Trump'tan 3. dönem başkanlık mesajı: Bunu yapabileceğiniz yöntemler var | Dış Haberler

        Trump'tan 3. dönem başkanlık mesajı: Bunu yapabileceğiniz yöntemler var

        ABD Başkanı Donald Trump, 3. dönem başkanlık yapma isteği hakkında "şaka yapmadığını" dile getirerek, "Bunu yapabileceğiniz yöntemler var." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 23:12 Güncelleme: 30.03.2025 - 23:13
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        Trump'tan 3. dönem başkanlık mesajı
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        ABD Başkanı Trump, NBC News kanalına verdiği röportajda 3. dönem başkanlık tartışmalarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

        Trump, bu konuda net konuşmak için henüz erken olduğunun altını çizerken, bir dönem daha başkanlığa ise açık olduğunu net sözlerle dile getirdi.

        ABD Başkanı Trump, Anayasa'nın 22. maddesi uyarınca 2 dönem ile sınırlandırılmış olan başkanlık süresinin bir dönem daha uzatılması ile ilgili soruya, "Pek çok insan bunu yapmamı istiyor ama ben onlara daha önümüzde uzun bir yol olduğunu, yönetimin henüz çok başında olduğumuzu söylüyorum." diye yanıt verdi.

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        "BUNU YAPABİLECEĞİNİZ YÖNTEMLER VAR"

        Trump, üçüncü bir dönem görev yapma konusunda bugüne kadarki en kapsamlı yorumlarından birini yaparken, "Şu an bugüne odaklandım. Çalışmayı seviyorum." ifadesini kullandı.

        Bir dönem daha görev yapmak isteyip istemediği sorulduğunda, "Bu konuda şaka yapmıyorum ama bunu düşünmek için henüz çok erken." değerlendirmesini yaptı.

        Kendisine üçüncü bir dönem için aday olmasını sağlayacak planların sunulup sunulmadığı sorulduğunda ise Trump, "Bunu yapabileceğiniz yöntemler var." cevabını verdi.

        Trump, muhabirin, Başkan Yardımcısı JD Vance'in aday olacağı ve ardından görevi Trump'a devredeceği olası bir senaryonun mümkün olup olmayacağına ilişkin sorusuna, "Bu yöntemlerden biri olabilir, ancak başka yöntemler de var." diye yanıt verdi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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