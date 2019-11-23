Trump: Senatoda yargılanmak istiyorum

Fox News’de yayınlanan 'Fox & Friends' programına telefonla katılan ABD Başkanı Donald Trump, azil soruşturmasıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Temsilciler Meclisi’nde azledilme kararı çıkması durumunda Senato’da yargılanmak istediğini belirten Trump, "Ortada hiçbir şey yokken ABD Başkanını azletmek çok zor. Ancak eğer yargılama olacaksa İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff ve Hunter Biden (Joe Biden’ın oğlu) da benimle birlikte ifade versin" ifadelerini kullandı.