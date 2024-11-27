Trump, Sağlık Bakanlığı ekibini büyük oranda şekillendirdi

Yeni dönemde ülkenin sağlık kuruluşlarını yönetecek ekibini hızla oluşturan Trump'ın seçtiği bazı isimler, tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Trump, sağlık kuruluşlarıyla ilgili atamalarda en son Kovid-19 salgını döneminde ülkenin gündeminden düşmeyen Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yönetimine aday olarak eski Temsilciler Meclisi Üyesi Dave Weldon'un ismini açıkladı.

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Bir başka önemli kuruluş olan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) için de Marty Makary'i aday gösteren Trump, ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanlığı için ise Janette Nesheiwat'ı işaret etti. Trump'ın sağlık alanında aday gösterdiği isimlerin çoğunun, yönetecekleri kurumları daha önce sert bir dille eleştirdikleri bilinirken, bu durum yeni başkanın söz konusu kurumlarda tam bir revizyona gideceği şeklinde yorumlandı.

REKLAM En çok eleştirilen isim Robert F. Kennedy Jr. Başkent Washington'da Trump'ın bakanlıklar ve önemli kuruluşlara aday gösterdiği isimler arasında en tartışmalı isimlerden biri Sağlık Bakanlığı'na aday gösterdiği Robert F. Kennedy Jr. oldu. Cumhuriyetçi senatörlerin, Kennedy'nin kürtaj ve gıda sistemi konusundaki açıklamalarına ilişkin çekincelerine rağmen genel anlamda tepkilerini düşük tuttuğu gözlendi.

Kennedy ile ilgili Demokratlar arasında ise bazı sert eleştiriler yapılsa da muhalefet kanadı söz konusu atamalara büyük ölçüde sessiz kaldı. Demokrat Senatör Patty Murray, bir açıklamasında, "Kennedy gibi bir komplo teorisyeninin kamu sağlığı, üreme hakları, araştırma ve inovasyon ve daha birçok konuda ABD'yi ne kadar geriye götürebileceğini kestirmek mümkün değil." ifadesini kullandı.

Senato Maliye Komitesi Başkanı Ron Wyden ise Kennedy'nin "temel bilimsel gerçekler hakkındaki uçuk görüşlerini" rahatsız edici bulduğunu, onun bakanlığı altında, ebeveynlerin çocukları için endişelenmesi gerektiğini belirtti. Maliye Komitesi üyesi Senatör Elizabeth Warren de Kennedy'nin kamu sağlığı ve bilimsel araştırma gibi konularda "tehlike oluşturduğu" yönünde görüş bildirdi.

REKLAM Kennedy, bağımsız olarak yürüttüğü başkanlık kampanyası döneminde, bulaşıcı hastalıklarla mücadelede daha farklı bir yaklaşım ortaya koyacağını ifade etmişti. Mehmet Öz ile ilgili yorumlar olumlu Donald Trump'ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğüne aday gösterdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz için ABD siyaseti ve medyasında olumsuz bir yoruma rastlanmadı. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, söz konusu duyuruyla ilgili sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Doktor Öz'ün Trump yönetiminde CMS yöneticisi olacağını duyduğum için çok heyecanlıyım. Olağanüstü bir seçim." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisi de bir hekim olan Senatör Bill Cassidy de Trump'ın CMS için Öz'ü seçmesinden duyduğu "memnuniyeti" dile getirdi. Cassidy, X hesabından Mehmet Öz ile ilgili, "CMS'nin başında bir hekimin olmasının üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçti ve onun önceliklerini tartışmayı dört gözle bekliyorum. Bu, hastalara yardım etmek ve muhafazakar sağlık reformlarını uygulamak için harika bir fırsat." paylaşımında bulundu.

ABD Senatosunun onaylaması durumunda, ülkedeki yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kurumları yönetecek olan Öz, bu göreve getirilecek ilk Türk olacak. Söz konusu ülkede Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak bir program olarak işliyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.