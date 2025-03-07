Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarının ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'yı sert bir şekilde vurduğunu belirten Trump, Rusya'nın bankacılık sistemine yönelik yaptırım kararı almayı düşündüğünü ifade etti.

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Trump Social Truth isimli sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Rusya'nın Ukrayna'yı sert bir şekilde vurduğu gerçeğini göz önüne alarak, ateşkes ve barış anlaşmasına ulaşana kadar; Rusya'ya geniş kapsamlı bankacılık ve gümrük vergileri uygulamayı ciddi biçimde düşünüyorum. Rusya ve Ukrayna'ya; şimdi masaya gelin. Daha geç olmadan önce. Teşekkürler!"