Trump, Putin ve Macron'dan ortak Karabağ çağrısı!

AA

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Dağlık Karabağ'da ateşkes çağrısı yaptığı belirtildi.

Üç liderin Ermenistan ve Azerbaycan'a ön koşul olmadan barış görüşmelerinin devam etmeye davet ettiği ifade edildi.

Rusya, ABD ve Fransa, Dağlık Karabağ'da çözüm için oluşturulan ve 1994'teki ateşkese öncülük eden Minsk Grubu'nu oluşturan üç ülke olarak biliniyor.