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        Haberler Dünya Trump: Kanada Başbakanı Trudeau, Fidel Castro'nun oğlu olabilir | Dış Haberler

        Trump: Kanada Başbakanı Trudeau, Fidel Castro'nun oğlu olabilir

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun gerçek babasının Küba devriminin lideri ve eski Devlet Başkanı Fidel Castro olabileceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 21:57 Güncelleme: 07.08.2024 - 21:57
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        'Trudeau, Castro'nun oğlu olabilir'
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        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau hakkındaki iddiayı tekrar gündeme getirdi.

        Kick isimli oyun ve canlı yayın platformunda Adin Ross isimli yayıncının programına iki gün önce konuk olan Trump, Trudeau’nun gerçek babasının Küba devriminin lideri ve eski Devlet Başkanı Fidel Castro olabileceğini söyledi.

        Trump, “Trudeau’nun, Fidel Castro’nun oğlu olduğunu söylüyorlar. Olabilir de. Bu dünyada her şey mümkün” dedi.

        Trudeau’yla “çok iyi anlaştığını” ancak politikalarını onaylamadığını söyleyen 78 yaşındaki siyasetçi, “Çok ilerici gibi ve Kanada halkı bunu beğenmiyor” ifadelerini kullandı.

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        İDDİA 2016’DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

        Trudeau, Castro'nun 2016’daki ölümünün ardından yaptığı açıklamada Kanada halkının ölümü ve "olağanüstü liderin kaybı" sonrasında "yaslı Küba halkının acısını paylaştığını" söylemişti.

        Trump’ın tekrar gün yüzüne çıkardığı iddia da bunun ardından sıkça konuşulmuştu.

        Trudeau’nun babası olan eski Kanada Başbakanı Pierre Trudeau, Trudeau’nun annesi olan eşi Margaret Trudeau’yla 1976’da Küba’yı ziyaret etmişti. Bu dönemde Justin Trudeau 4 yaşındaydı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #trump
        #Justin Trudeau
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