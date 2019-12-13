Trump Jr nesli tükenen koyunu vurdu

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ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, bu kez avcılık sevdasıyla haber oldu.

Avlanmak için sık sık ABD'de ve yabancı ülkelerde seyahatlere çıkan Trump Jr'ın Haziran ayında Moğolistan'a gerçekleştirdiği ziyarette de, 'Argali' cinsi nadir koyunlardan birisini avladığı ortaya çıktı.

ProPublica sitesinin iddiasına göre Trump Jr, Argali koyunlarının avlanması için gereken resmi izni, ziyaretinden bir ay sonra aldı.

Habere göre bu süreçte baba Trump, 31 Temmuz'da Beyaz Saray'da bir araya geldiği Moğolistan Cumhurbaşkanı Haltmaagiyn Battulga'dan oğlu için geçmişe yönelik av izni çıkartılmasını istedi.

Haberde Battulga'nın Trump'tan gelen talebi kabul ettiği ve Trump Jr için geçmişe dönük av izni alındığı vurgulandı.

Kazakistan, Tacikistan, Doğu Türkistan, Tibet, Altay Dağları'nda ve Batı Moğolistan'da yaşayan yabani bir koyun türü olarak bilinen Argali'ler yaşayan en iri koyun türü kabul ediliyor.