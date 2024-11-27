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        Haberler Dünya Amerika Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı Mike Waltz: Ateşkesin kredisi Trump'a ait | Dış Haberler

        Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı Mike Waltz: Ateşkesin kredisi Trump'a ait

        ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasının kredisinin Trump'a ait olduğunu ve herkesin buna göre kendini revize ettiğini savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 21:28 Güncelleme: 27.11.2024 - 21:28
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        "Ateşkesin kredisi Trump'a ait"
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        ABD ve Fransa'nın ara buluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasının yansımaları devam ederken, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Waltz'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

        Waltz, "Herkes masaya Başkan Trump'tan dolayı oturuyor. Onun kesin zaferi, dünyanın kalanına kaosun tolere edilmeyeceği mesajını net bir şekilde verdi. Orta Doğu'da tansiyonun düşmesine yönelik somut adımlar görmekten memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

        Bölgedeki kötülüklerin "İran'dan kaynaklandığını" savunan Waltz, bu durumun böyle sürmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

        Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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