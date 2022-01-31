Trump kendisi hakkında soruşturma açılmasına ilişkin ise "Bu insanlar ırkçı ve hasta insanlar, zihinsel olarak hastalar. Kişisel haklarımı korumaksızın benim peşimdeler. Ancak aslında bu insanlar benim peşimde değil, sizin de peşinizde" diyerek tepki gösterdi.