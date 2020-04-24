24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedavisi için ilginç bir fikir ortaya attı. Trump, deri altına dezenfektan enjekte etmenin işe yarayıp yaramayacağının araştırılmasını önerdi.
"Vücuda ultraviyole ışık verilmesinin de faydalı olabileceğini düşünüyorum, bu konuyu araştırın" önerisinde de bulunan Trump'a tıp dünyası ise oldukça tepkili.
DOÇ. DR. ALTUNDAĞ: BUNLAR YÜZEYİ DEZENFEKTE EDER
Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, "Kesinlikle bu uygulamaların yapılmaması gerekiyor. Biliyorsunuz dezenfektanlarla ilgili salgın ilk başladığında boğazını alkolle veya kolonyayla gargara yapan insanlar olmuştu. Dezenfektanların yanlış kullanımına bağlı olarak bazı ölümler oldu. Bunlar yüzeyi dezenfekte eder, dışarıdan kullanabiliriz. Özellikle diyoruz ki elimizi de çok sıklıkla sabunla yıkayalım. Sabuna ulaşamadığımız yerlerde mutlaka biz dezenfektan kullanalım diyoruz. Orada da basın toplantısında Covid-19 ile Mücadale Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx de hemen karşı çıkarak 'Bunu asla yapamayız' dedi.
Ultraviyole ışınlar yani mor ötesi ışınlar tabii ki insan olmayan yerlerde dezenfektan olarak kullanılır ama insana direkt dezenfektan veya sterilizasyon için asla uygulanmaması gerekir. Türkiye'de Bizim bütün açıklamaların bilim kurulu çerçevesinde olması ve Sağlık Bakanlığı'nın algoritması üzerinden gitmemiz de önemliydi. Bunların Amerika'da da denenmeyeceğini biliyoruz. Uygulanmayacağını net bir şekilde söylemek lazım" açıklamasında bulundu.
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