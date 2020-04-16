16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, ABD federal hükümetince alınan koronavirüs tedbirlerine uymadı.
Ivanka Trump, Hamursuz Bayramını kutlamak için Washington'dan New Jersey'e uçtu. Aynı zamanda Trump'ın 'Danışmanı' görevini yürüten Ivanka Trump'a sosyal medyadan "Babasının kızı. Yasayı takmadı" sözleriye tepki gösterildi.
Ivanka Trump sosyal medya hesabından, daha önce babası Donald Trump tarafından açıklanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamamalarına dair "Evde kalabilecek kadar şanslı olanlar, lütfen lütfen, evde kalın" diyerek halka çağrıda bulunmuştu.
NEW JERSEY'E UÇTU
Karantina uygulamasına uymayan Ivanka Trump eşi Jared Kushner ve çocuklarıyla birlikte Yahudiler'in kutsal bayramı olarak bilinen Hamursuz Bayramı´nın ilk gecesini kutlamak için New Jersey'deki Trump Ulusal Golf Kulübü'ne gitti.
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