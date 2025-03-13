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        ABD Başkanı Trump'ın Genelkurmay Başkanı adayı belli oldu

        ABD Başkanı Donald Trump, emekli Hava Kuvvetleri Komutanı John D. Caine'i Genelkurmay Başkanlığına resmen aday gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 03:35 Güncelleme: 13.03.2025 - 03:38
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        Trump'ın Genelkurmay Başkanı adayı belli oldu
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        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, konuya ilişkin basın açıklaması yayınladı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, Trump'ın emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Caine'i Genelkurmay Başkanlığına resmen aday gösterdiği belirtildi.

        ​​​​​​​Caine, 11 Eylül 2001'de ABD'ye yapılan terör saldırıları sırasında başkent Washington'u korumakla görevlendirilen Hava Kuvvetleri pilotları arasında yer aldı.

        Ardından Orta Doğu'da görev yapan Caine, 2021-2024 yıllarında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nda (CIA) çalıştı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #haberler
        #Donald Trump
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