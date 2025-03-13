ABD Başkanı Trump'ın Genelkurmay Başkanı adayı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, emekli Hava Kuvvetleri Komutanı John D. Caine'i Genelkurmay Başkanlığına resmen aday gösterdi
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, konuya ilişkin basın açıklaması yayınladı.
AA'nın haberine göre; açıklamada, Trump'ın emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Caine'i Genelkurmay Başkanlığına resmen aday gösterdiği belirtildi.
Caine, 11 Eylül 2001'de ABD'ye yapılan terör saldırıları sırasında başkent Washington'u korumakla görevlendirilen Hava Kuvvetleri pilotları arasında yer aldı.
Ardından Orta Doğu'da görev yapan Caine, 2021-2024 yıllarında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nda (CIA) çalıştı.
*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.