Trump'ın eski danışmanı Bannon'a göre CIA, Hamas konusunda Trump'ın ekibine yalan söyledi

Daily Mail'in haberine göre, Bannon, "War Room" adlı podcast programında Trump'ın yakın çevresindeki üst düzey yetkilileri eleştirdi.

CIA'in Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'u Gazze'ye ilişkin günde üç kez bilgilendirdiğini ancak bu süreçte ona yalan söylediğini belirten Bannon, "Bu, istihbaratın önemsiz bir hatası değildi. Orada oturdu ve ona günde üç kez yalan söylediler. Hamas'ın asla anlaşmaya varmayacağını söylediler." diye konuştu.

Bannon, bu sözlerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ve İsrail istihbarat servisi Mossad'a ait olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"(CIA Direktörü) Ratcliffe bugün istifa etmeli ya da ulusal televizyonda bir kongre oturumu yapalım. Bu insanlara müzakerelerde ne söylediğini tam olarak gösterelim. ABD Başkanı'na (İsrail'in İran'a) 12 gün süren saldırıların başında ne dediğine dönelim çünkü bu bir yalandı."

Bannon, Witkoff'un Umman'ın başkenti Maskat'ta görüşme yapamaması için çabalar olduğunu ifade ederek Mossad'ın bu konuda söz sahibi olduğunu söyledi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın saf dışı bırakılması için çalışıldığını da dile getiren Bannon, "(Gabbard) Kongre'ye ifade verdi ve medyaya konuştu. Onu karaladılar ve İsrail'in ileri gelenleri, Başkomutan'a (Trump'a) gerçeği söylediği için onu saf dışı bırakmaya çalışıyor." dedi.

Bannon, tüm bunların "yüzsüz yalanlar" olduğunu belirtti. Martta ABD Kongresi'nde konuşan Gabbard, istihbarat teşkilatının "İran'ın nükleer silah üretmediği ve (İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney'in 2003'te askıya aldığı nükleer silah programını onaylamadığı yönündeki değerlendirmesini sürdürdüğünü" belirtmişti. Trump, Gabbard'ın açıklamalarına katılmadığını açıklamıştı.