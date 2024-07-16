Trump'ın Başkan Yardımcısı, Big Tech antitröst baskısını destekliyor

REKLAM advertisement1

Ohio'dan Cumhuriyetçi bir ABD senatörü olan Vance, Pazartesi günü Trump'ın resmen partinin adayı olduğu Milwaukee'deki Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyon'da başkanlık biletine katıldı.

Vance, Missouri'den ABD Senatörü Josh Hawley ve Florida ABD Temsilcisi Matt Gaetz de dahil olmak üzere, FTC başkanı ile ABD antitröst yasasının tüketiciler için fiyatları düşük tutmaktan daha geniş bir amacı olduğu konusunda anlaşmaları nedeniyle "Khanservatives" olarak adlandırılan birkaç Cumhuriyetçi milletvekilinden birisi olarak dikkat çekiyor.

Vance, şubat ayında Washington'da düzenlenen bir etkinlikte, "Pazardaki rekabet hakkında nasıl düşündüğümüz konusunda daha geniş bir anlayış olması gerektiğini kabul etti" dedi.

GÜÇLÜ TEKNOLOJİ FİRMALARINA KARŞI Yorumlar, muhafazakar harekette, düzenleyici kurumları küçültme dürtüsü ile güçlü şirketlere meydan okumak için antitröst yasalarını kullanma istekliliği arasındaki bir gerilimi yansıtıyor. Özellikle de bazılarının muhafazakarların çevrimiçi olarak algılanan sansürünün üstesinden gelmeyi umduğu Big Tech'te. Bilgi Teknolojileri ve İnovasyon Vakfı'nda antitröst politikası direktörü Joseph Coniglio, Vance'in ikinci grup arasında olduğunu belirtti. Coniglio, "Senatör Vance'i başkan yardımcısı olarak seçmenin kesinlikle bir yönde bir sinyal gönderdiğini düşünüyorum" dedi. Düşünce kuruluşu birkaç büyük teknoloji şirketinden fon alıyor.

Big Tech'in incelenmesi Trump için bir ayrılış olmayacaktır. FTC ve Trump yönetimindeki Adalet Bakanlığı, antitröst ihlalleri iddiasıyla Meta, Amazon, Apple ve Google hakkında soruşturma başlattı. Dört şirket de sonunda dava edildi ve iş yapışlarında bir usülsüzlük olduğunu reddetti.