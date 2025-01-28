Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump, California'da 29 kişinin öldüğü yangınlara müdahalede "ordunun suyu açtığını" açıkladı | Dış Haberler

        Trump, California'da 29 kişinin öldüğü yangınlara müdahalede "ordunun suyu açtığını" açıkladı

        ABD Başkanı Donald Trump, California eyaletinde 29 kişinin öldüğü orman yangınlarının sürdüğü Los Angeles kentinde ordunun acil durum yetkileri kapsamında eyalete giderek "suyu açtığını ve bölgeye bolca su geldiğini" bildirdi. California Su Kaynakları ise ordunun eyalete girmediğini belirterek, Trump'ı yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump ve California eyaleti arasında polemik
        ABONE OL
        ABONE OL

        California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (CAL FIRE) internet sitesindeki bilgilere göre, Pacific Palisades, Eaton ve Hughes bölgelerindeki yangınlar büyük oranda kontrol altına alındı.

        ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ordunun California'ya gittiğini belirtti.

        Askerlerin acil durum yetkileri kapsamında "suyu açtığını ve Pasifik Kuzeybatı gibi bölgelerden bolca su geldiğini" kaydeden Trump, "İnsanlar yerine sahte çevre tartışmasına öncelik verilen günler sona erdi. Suyun tadını çıkarın California!" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, Los Angeles Times'ın haberine göre, California Su Kaynakları Departmanından yapılan açıklamada Trump'ın ifadeleri yalanlandı.

        REKLAM

        Açıklamada, "Ordu California'ya girmedi. Federal hükümet, 3 gündür bakım yapıldığı için kapalı olan federal su pompalarını yeniden çalıştırdı. South California'da eyalet su kaynakları bolca bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

        Trump, 24 Ocak'ta California'daki yangınlara müdahalelerde su tedarikinin artırılması için acil durum tedbirlerini içeren bir kararname imzalamıştı.

        Yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 29'a yükseldi

        Los Angeles Bölgesi Adli Tip Kurumundan yapılan açıklamada, 7 Ocak'tan bu yana süren yangınlar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiği bildirildi.

        Kent polisi, Pacific Palisades bölgesinden tahliye edilen kişilerin, evlerine geri dönebileceğini açıkladı.

        Los Angeles yangınları

        Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarının neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

        Yangınlarda binlerce dönüm alan kül oldu.

        Öte yandan, Castaic Gölü çevresinde 23 Ocak'ta çıkan yeni yangın, 4 bin hektardan daha geniş bir alana yayıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Bir yanda eşi bir yandı kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yandı kızı... Tarifsiz acı!
        Talisca çılgınlığı!
        Talisca çılgınlığı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Ayşe Barım tutuklandı
        Ayşe Barım tutuklandı
        "Amerikan şirketleri için bir uyandırma çağrısı"
        "Amerikan şirketleri için bir uyandırma çağrısı"
        Trump'tan "iki cinsiyet" vurgusu
        Trump'tan "iki cinsiyet" vurgusu
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları
        Habertürk Anasayfa