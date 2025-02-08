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        Haberler Dünya Trump, Biden'ın erişim yetkisini iptal etti: "Joe, kovuldun!" | Dış Haberler

        Trump, Biden'ın erişim yetkisini iptal etti: "Joe, kovuldun!"

        ABD Başkanı Donald Trump, "artık gizli bilgilere erişimine gerek kalmadığı" ve "hafızası iyi olmadığı" için eski Başkan Joe Biden'ın tüm güvenlik izinlerini iptal etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 11:17 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:17
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        Trump, Biden'ın erişim yetkisini iptal etti
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        ABD Başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Biden'ın tüm güvenlik izinlerini iptal ettiğini duyurdu.

        Trump, açıklamasında, "Joe Biden'ın gizli bilgilere erişiminin devam etmesine artık gerek yok. Bu nedenle Joe Biden'ın güvenlik izinlerini derhal iptal ediyor ve günlük istihbarat brifinglerini durduruyoruz." ifadesini kullandı.

        Biden'la ilgili hazırlanan bir savcılık raporuna atıf yapan Trump, açıklamasında, "Biden zayıf hafızadan muzdaripti, onun iyi hali bile hassas bilgiler söz konusu olduğunda güvenilmez. Joe, kovuldun!" yorumuna yer verdi.

        Görevi 2021 yılında Biden'a devrettikten sonra kendisinin güvenlik izinlerinin Biden tarafından iptal edildiğini hatırlatan Trump, kendisinin de aynı şekilde davrandığını belirtti.

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