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Trump Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu: "Biden, Beyaz Saray'a ancak aldığı 'saçma' 80 milyon oyun hileli olmadığını ispatlarsa girebilir. Detroit'te, Atlanta'da, Philadelphia ve Milwaukee'de nasıl büyük bir seçmen sahteciliği olduğunu gördüğünüzde onun çözülemeyecek büyük bir problemi olacak!"

Trump dün Seçiciler Kurulu'nun Joe Biden'ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda bunun yanlış bir adım olacağını ancak yine de Beyaz Saray'ı bırakacağını söylemişti.

ABD'deki başkanlık seçimlerinde "Seçiciler Kurulu" adı verilen sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege bulunuyor.

Seçmenler sandıkta esasen doğrudan başkan adayına değil, eyaletin bu Seçiciler Kurulu üyelerine oy veriyor. Eyalette en fazla oyu hangi parti alırsa, önceden belirlenen bu delegeler daha sonra ABD'nin başkanı ve başkan yardımcısını resmen seçiyor. 538 sayısının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Ülkede 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.