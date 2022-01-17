Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Trump, Arizona mitingi ile geri döndü: Tartışma yaratan aşı iddia

Donald Trump, Arizona mitingi ile geri döndü: Tartışma yaratan aşı iddiası

Donald Trump, Arizona eyaletinde ilk büyük çaplı mitingini düzenledi. İlk mitinginde Biden ve aşılama sürecine değinen eski başkan Trump, sağlık yetkililerinin ırkları nedeniyle 'beyaz insanlara' COVID-19 aşısını yapmayı reddettiğini iddia etti.

17.01.2022 - 09:46 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • Eski Başkan Donald Trump, ara seçim yılının ilk mitingi için Arizona'yı tercih etti.

  • Cumartesi günü Arizona'da binlerce destekçisine seslenen Trump, 2020 ABD başkanlık seçimlerini kazandığını ancak hile ile kaybettiğini bir kez daha iddia etti. 

  • Mitingdekiler "Trump 2020" ve "Trump 2024" yazan bayraklar, ve Biden'a hakaret içeren "Let's Go Brandon" sloganları eşliğinde eski ABD Başkanı'na destek verdi.

     

     

  • Donald Trump mitinginde, halk sağlığı yetkililerinin ırkları nedeniyle beyaz insanlara COVID-19 aşısını yapmayı reddettiğini iddia etti. Trump "Eğer beyazsanız, aşı olamıyorsunuz ya da tedavi edilmiyorsunuz. New York'ta eğer beyazsanız yardım için sıranın en arkasında bekletiliyorsunuz" dedi.

  • Ancak New York ile beraber hiçbir ABD eyaletinde ırka bağlı aşı ayrımcılığı yapıldığına ve 'sıranın arkasında' bekletildiğine dair bugüne kadar bir ihbar alınmadı. Trump'ın bu iddiaları da bu nedenle sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Pek çok kişi 2024'te adaylığını açıklaması beklenen Trump'ın 'ayrımcılık dili' ile kitlesini yeniden bir araya getirmeye çalıştığını belirtti. 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.