Ancak New York ile beraber hiçbir ABD eyaletinde ırka bağlı aşı ayrımcılığı yapıldığına ve 'sıranın arkasında' bekletildiğine dair bugüne kadar bir ihbar alınmadı. Trump'ın bu iddiaları da bu nedenle sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Pek çok kişi 2024'te adaylığını açıklaması beklenen Trump'ın 'ayrımcılık dili' ile kitlesini yeniden bir araya getirmeye çalıştığını belirtti.