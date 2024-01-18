Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'a mahkemeden iyi haber

        Trump'a mahkemeden iyi haber

        ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti tarafından Maine eyaletinde yapılacak olan ön seçimden men edilmesinin ardından Maine Yüksek Mahkemesi'nin söz konusu kararda yürütmeyi durdurması sonrası ön seçime katılabilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 09:51 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'a mahkemeden iyi haber
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD’nin eski başkanı Donald Trump, 5 Mart’ta Maine eyaletinde Cumhuriyetçi Parti tarafından yapılacak olan ön seçime katılabilecek.

        Maine Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak 2021'de Kongre'ye gerçekleştirilen baskındaki rolü nedeniyle Trump’ın 5 Mart’taki ön seçimlerden men edilmesine yönelik kararda yürütmeyi durdurdu.

        Maine Yüksek Mahkemesi, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın Colorado Yüksek Mahkemesi’nin men kararına ilişkin yaptığı itirazda vereceği hükmün beklenmesine karar verdi. Söz konusu karar ile Trump’ın adı 5 Mart’taki ön seçimde pusulada yer alabilecek.

        Trump’ın kendisini Maine’deki oy pusulasından çıkaran önceki kararı iptal etmesine yönelik itirazını reddeden Yargıç Michaela Murphy, “Bu davada ortaya konan sorunların birçoğunun Yüksek Mahkeme'nin kararıyla çözülmesi, daraltılması veya tartışmalı hale getirilmesi muhtemel olduğundan, Mahkeme, davanın yeniden ele alınmasının gerekli olduğu sonucuna varmıştır" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Yargıç Murphy, Trump hakkında yürütmenin durdurulmasının ardından söz konusu dosyayı Eyalet Sekreteri Shenna Bellows’a geri gönderdi.

        Maine eyaleti, 29 Aralık'ta Trump’ın gelecek yıl yapılacak ön seçimlerde oy pusulasından çıkarılmasına karar vermişti. Eyalet Sekreteri Bellows 34 sayfalık kararda, Trump'ın Kongre baskınına yol açan eylemleri nedeniyle seçimde yer almasının uygun olmadığını belirtmiş, "ABD Anayasası, hükümetimizin temellerine yönelik bir saldırıyı görmezden gelmez" ifadesine yer vermişti.

        TRUMP, COLORADO'NUN MEN KARARINI YÜKSEK MAHKEME'YE TAŞIMIŞTI

        Colorado Yüksek Mahkemesi ise 19 Aralık’ta Trump’ın 2021’de gerçekleştirilen Kongre baskınındaki rolü nedeniyle anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca gelecek yıl yapılacak seçimlerde eyaletteki oy pusulasından çıkarılmasına hükmetmişti. Kararda, Trump’ın seçimden men edildiği için ön seçimlerde aday olarak listede gösterilmesinin uygun olmayacağı ifade edilmişti. Trump ise karara itiraz ederek ABD Yüksek Mahkemesi’ne başvurmuştu.

        Michigan, Minnesota, New Hampshire ve Oregon’daki Yüksek Mahkemeler ise Trump hakkındaki benzer davaları usule ilişkin gerekçelerle reddetmişti.

        KONGRE BASKINI

        ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri 6 Ocak 2021’de Kasım 2020'deki başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın zaferinin onaylanacağı oturum sırasında Kongre binasına baskın gerçekleştirmişti. Saatler süren şiddet olayları sırasında 5 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        "Cezai ehliyeti yok!" Anne katiline tahliye!
        "Cezai ehliyeti yok!" Anne katiline tahliye!
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Adaylar netleşti
        Adaylar netleşti
        3 bölge için yağmur ve fırtına uyarısı
        3 bölge için yağmur ve fırtına uyarısı
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Habertürk Anasayfa