Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi Amiri Ebubekir Çiftçi, merkezde eğitilen köpeklerin branşlarını çay, tütün, narkotik, patlayıcı mühimmat olarak belirlediklerini söyleyerek, mantar köpeklerinin daha önce çalıştıkları bir branş olmadığını söyledi. Çiftçi, mantar köpeklerini Ankara Üniversitesi'nden gelen talep üzerine yapılan ortak bir protokol kapsamında eğitmeye başladıklarını söyleyerek, "Trüf mantarı insanın gözle bulabileceği bir mantar türü değil. Bazı ağaç türleri, özellikle meşe ağaçları, kestane ve bazı çam türlerinde bulunabilen ve yerin 5 ile 20 santim arası derinlikte bulunan mantar türleridir. İnsanların bunu tespit etmesi mümkün değil. Bunu doğada bazı canlı hayvanlar bulmakta. Özellikle domuzlar ve köpekler. Domuzların eğitilebilirlik seviyeleri düşük olduğu için köpekler tercih ediliyor. Ankara Üniversitesi de bu konuda bizden yardım talep etti. Biz de bu çağrıya sessiz kalmadık. Onlar için trüf bulan köpekleri eğittik" diye konuştu.