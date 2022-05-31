ING Basketbol Ligi'nde Galatasaray Nef ile Anadolu Efes, yarı final 3. maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maçla ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte zorlu mücadeleye ilişkin ayrıntılar...

GALATASARAY NEF ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Nef Anadolu Efes maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

GALATASARAY NEF ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Nef Anadolu Efes maçı TRTSpor'dan canlı yayınlanacak.

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