Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Sırbistan maçı için heyecan şimdiden başladı. İşte büyük bir merakla beklenen maçla ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye, Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Merakla beklenen maçın tarihi ise 12 Eylül saat 21:30 olarak açıklandı...

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Sırbistan maçı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak aktarılacak.

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