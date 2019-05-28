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TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri - 28 Mayıs TRT Spor yayın akışında neler var?

TRT Spor yayın akışı bu akşam canlı yayınlanacak Sakaryaspor - Fatih Karagümrük TFF 2.Lig Play-Off Final maçının saat kaçta yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. TRT Spor yayın akışına göre Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta başlayacak? İşte 28 Mayıs TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...

28.05.2019 - 15:57 | Güncelleme: Futbol
TRT SPOR

TRT Spor yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. TRT Spor ekranlarında yayınlanacak  Sakaryaspor - Fatih Karagümrük TFF 2.Lig Play-Off Final maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...

TRT SPOR TV YAYIN AKIŞI 28 MAYIS 2019 SALI

11:00 Spor Manşet

12:10 Olimpiyat Yıldızları

12:25 FIFA U 20 Dünya Kupası Polonya 2019 Özetler

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Transfer Günlüğü

14:15 Süper Lig Panorama

14:30 TBMM-TV

14:30 Gündem Futbol Özel

15:45 Spor Atlası

16:00 Şenol Güneş İle Özel

16:45 Hedef Süper Lig

18:00 Spor Akşamı

18:50 FIFA U 20 Dünya Kupası Polonya 2019 Grup Karş. "Portekiz - Arjantin"

19:45 Süper Lig Özetler

20:00 FIFA U 20 Dünya Kupası Polonya 2019 Grup Karş. "Portekiz - Arjantin"

20:50 Maça Doğru

21:25 TFF 2.Lig Play-Off Final Karş.''Sakaryaspor-Fatih Karagümrük''

22:15 Devre Arası

22:30 TFF 2.Lig Play-Off Final Karş.''Sakaryaspor-Fatih Karagümrük''

23:30 Kupa Töreni

23:45 Transfer Gündemi

01:50 Spor Art

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

 

Kanal adı: TRT SPOR

HDUydu: TürksatFrekans: 11054

Sembol Oranı: 30000  

Polarizasyon:  V - Dikey    Batı 

FEC: 3/4 

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