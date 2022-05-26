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'3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle TRT bandrol ücreti oranı cep telefonlarında yüzde 10 olan oran yüzde 12'ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8'den yüzde 14'e, bilgisayar ve tablette ise yüzde 2'den yüzde 4'e çıkartıldı. Televizyon, video kameralar ve radyolarda yüzde 16 olan oran ise sabit bırakıldı.

Diğer cihazlarda ise (Radyolu ve/veya TV’li ışıldak, radyolu kulaklık, radyolu fotoğraf makinesi, radyolu adım sayar, radyolu kalemler, radyo ve/veya TV’li banyo sistemleri, navigasyon cihazları, radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları, radyo ve/veya TV eklentili buzdolapları, DVD-VCD player ve benzerleri, cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri, ev sinema sistemleri, taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları) yüzde 8 olan TRT bandrol payı yüzde 14'e çıkarıldı.

IPHONE'DA 1100 LİRAYI AŞTI

TRT bandrol ücretlerinde yapılan bu artırım cihazların vergisiz imalat veya ithalat fiyatları üzerinden hesaplanıyor. Örneğin şu anda 128 GB'lik iPhone 13'ün vergisiz fiyatı 9.700 TL. Son artıştan önce 970 TL TRT bandrol ücreti alınıyordu. Ancak oranın yüzde 10'dan 12'ye çıkmasıyla iPhone 13'teki TRT bandrol bedeli de 1164 liraya çıkacak.

Böylece iPhone 13'ün fiyatı artırımın satış fiyatına tam yansıtılması durumunda 18.999 liradan 19.093 liraya yükselecek.

ELEKTRİKTE KALDIRILMIŞTI

Elektronik cihazlardan alınan TRT bandrol ücreti artırılırken bu yıl başında elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılmıştı. Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran kanun 25 Aralık 2021'de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elektrikte TRT payının artık alınmayacağını ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kasım 2021'de açıklamıştı. Elektrikte TRT payı enerji bedelinin yüzde 2'si oranında alınıyordu.