Fenerbahçe 11 Aralık Çarşamba günü Athletic Bilbao ile karşılaşıyor. Canlı yayını takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 frekans yeni son güncelleme hakkında araştırma yapıyor. Peki, TRT 1 şifresiz canlı yayın erişimi nasıl olur, frekans ayarı nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...