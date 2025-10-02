Habertürk
        Trilye nerede? Trilye hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Trilye nerede? Trilye hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Tarihi taş evleri ve zeytin bahçeleri ile beğeni toplayan Trilye, Rum mimarisini yansıtan yapılarıyla ülkemizin en dikkat çekenleri arasındadır. Bu sahil kasabası, göz alıcı deniz manzarası ile de beğeni toplar. Marmara Bölgesi'nin saklı cennetlerinden biri olan Tosya nerede ve hangi şehirde? Merak ettiğiniz detayları sayfayı kaydırarak öğrenebilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 17:04 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:04
        Trilye nerede?
        Türkiye’nin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve kültürel değerler vardır. Bunlardan biri de sevilen bir sahil kasabası olan Trilye’dir. Marmara Denizi kıyısında yer alan bu şirin kasaba, tarih boyunca Rumların yoğun olarak yaşadığı bir yerleşim yeri olmuştur.

        Geçmişten günümüze çeşitli kültürel izleri bırakan Trilye, özellikle hafta sonu tatilleri ve kültür gezilerinin popüler rotaları arasına girmiştir. Bilhassa taş sokakları, tarihi kiliseleri, zeytin ve zeytinyağıyla meşhurdur. Peki Trilye konumu nedir?

        TRİLYE NEREDE?

        Trilye nerede? Marmara Denizi’nin güney kıyısında, Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı tarihi ve turistik bir mahalle olarak öne çıkar. Mudanya merkeze yaklaşık 11 km, Bursa şehir merkezine ise 40 km uzaklıktadır. Bu ilçeyi sevenlerin büyük kısmının motivasyonu tarihi taş evleri ve dar sokaklarıdır.

        TRİLYE HANGİ ŞEHİRDE?

        Trilye hangi şehirde? Bursa şehrinde yer alan Trilye, Osmanlı’dan günümüze ulaşan özgün mimarisiyle civardaki diğer sahil kasabalarından ayrılmıştır. Sahil kasabası havası ve zeytinciliği ile Bursa’da en özel bölgeler arasına girmiştir.

        TRİLYE HANGİ İLDE?

        Trilye hangi ilde yer alıyor? Ülkemizin tarihi ve kültürel bakımdan değerli görülen şehirlerinden biri olan Bursa’da bulunur. Bu şehrin doğal güzelliklerini taşıyan ilçeler arasındadır.

        TRİLYE HANGİ BÖLGEDE?

        Trilye hangi bölgede yer alıyor? Marmara Bölgesi’nde yer alan Trilye, önemli bir ekonomi merkezinde bulunur. Marmara Bölgesi, Türkiye’nin sanayi, ticaret ve turizm açısından en gelişmiş bölgesidir. Trilye de bu bölgenin turistik cazibe noktalarından biri olmuştur.

        TRİLYE KONUMU NEDİR?

        Trilye konumu nedir? İşte Trilye’nin konumu ile ilgili bazı detaylar;

        • İlçe, Mudanya’nın batısında yer alır.
        • Marmara Denizi’nin kıyısında konumlanmıştır.
        • Doğusunda Mudanya, batısında ise Tirilye Dağları uzanır.
        • Ulaşım açısından oldukça avantajlı bir noktadadır.
        • Trilye’ye Bursa şehir merkezinden ve İstanbul’dan ulaşmak çok kolaydır.

        Bu ilçe, büyük şehir İstanbul’a yakınlığı ile özellikle hafta sonu kaçamağı arayanların favorisi olmuştur. Özellikle deniz yolu ve kara yolu üzerinden yapılan seyahatlerle ilgi odağı olur.

        TRİLYE HAKKINDA BİLGİLER

        • Köklü bir tarihe sahiptir.
        • İlçenin tarihi Bizans'a kadar uzanır.
        • İlçenin eski adı “Trilya” olarak geçer.
        • Burada özellikle Rumlar yoğun olarak yaşamıştır.
        • Rum mimarisine ait kiliseler, taş evler ve diğer tarihi yapılar beğeni kazanır.
        • Buradaki özel yapılar, günümüzde hâlâ ilçenin sahil kasabası kimliğini yansıtmaya devam eder.
        • Burası, aynı zamanda zeytinciliği ile ünlü olmuştur.
        • Trilye zeytini ve zeytinyağı, lezzeti ve kalitesiyle ülkemizin yanı sıra dünyada da popüler olmuştur.
        • Trilye’ye gelen turistlerin büyük bir kısmı zeytinyağı alışverişi yapmadan dönmez.
        • Buranın dar sokaklarında gezerken tarihi evlerin yanı sıra Rumlar’dan kalma kiliselere de rastlayabilirsiniz.
        • En bilinen yapılardan biri Taş Mektep adlı eski bir Rum okuludur.
        • Fatih Camii, Aya Yani Manastırı ve Dündar Evi de mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir.
        • Sahil boyunca uzanan balık restoranlarında taze deniz ürünleri tatmak, Trilye deneyiminin vazgeçilmez bir parçasıdır.
        • Buraya özellikle İstanbul’dan hafta sonu gelen turist akını oldukça fazladır.
        • İlçenin doğal güzellikleri, fotoğrafçılar için iyi kareler sunar.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
