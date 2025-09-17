Habertürk
        Trendyol, TEKNOFEST'te yapay zeka uygulamalarıyla e-ticaret deneyimini tanıtıyor - Teknoloji Haberleri

        Trendyol, TEKNOFEST'te yapay zeka uygulamalarıyla e-ticaret deneyimini tanıtıyor

        Trendyol, paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'te ziyaretçilere yapay zeka odaklı uygulamalar ve atölyelerle e-ticaret deneyimini sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 13:25 Güncelleme: 17.09.2025 - 13:25
        TEKNOFEST'te yapay zeka uygulamalarıyla e-ticaret deneyimi
        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yerini aldı.

        Bu kapsamda 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalde Trendyol standını ziyaret edenler, "AI Style Check" teknolojisiyle kişiselleştirilmiş stil önerileri alabiliyor. Atölyelerde ise makine öğrenimi, derin öğrenme ve veri analizi konularında uygulamalı çalışmalar yapılıyor.

        Gençler ve yetişkinler için hazırlanan "Benim Girişimim Atölyesi", yapay zeka destekli e-ticaret mağazası ve marka kurma süreçlerine dair pratik bilgiler sunuyor. Çocuklara özel "Yapay Zeka Atölyesi" ise meslek seçiminde yapay zekadan ilham veren öneriler sağlıyor.

        TRENDYOL TEKNOFEST E-TİCARET HACKATHONU DÜZENLEDİ

        Trendyol ayrıca TEKNOFEST kapsamında ikinci kez E-Ticaret Hackathonu'nu gerçekleştirdi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Trendyol işbirliğiyle düzenlenen yarışmada, 15-30 yaş aralığındaki gençlerden oluşan takımlar e-ticaret kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik yapay zeka çözümleri üzerinde çalıştı.

        Trendyol Campus'te gerçekleştirilen 48 saatlik final etabında ilk 20 takım yarıştı. Kazananlara ödülleri, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından verildi.

