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Trendyol'dan depremzede üniversitelilere burs desteği

Trendyol, Kalpten Kalbe Burs Fonu’nun kapsamını genişletti. İzmir depremi sonrasında Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğinde oluşturulan fon ile, depremzede üniversite öğrencilerine eğitim hayatları boyunca burs desteği sağlanacak

Giriş: 07.03.2023 - 18:00 | Güncelleme: ABONE OL
Trendyol'dan depremzede üniversitelilere burs desteği
HABERTURK.COM

Trendyol, İzmir depremi sonrasında Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğinde oluşturduğu Kalpten Kalbe Burs Fonu’nun kapsamını depremden etkilenen üniversite öğrencilerine destek vermek amacıyla genişlettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, fon ile depremzede üniversite öğrencilerine eğitim hayatları boyunca burs desteği sağlanacak.

Trendyol'un, ayrıca deprem sonrası uzaktan eğitime geçilmesi ile birlikte öğrencilerin eğitimlere devam edebilmeleri için öncelikli ihtiyaçları olan bilgisayar konusunda da destek vereceği öğrenildi.

Sağlanan bilgisayarlar, TEV aracılığıyla depremzede üniversite öğrencilerine ulaştırılacak.

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