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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Trendyol 1. Lig'in şampiyonları Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor - Futbol Haberleri

        Trendyol 1. Lig'in şampiyonları Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor

        Süper Lig'in iki yeni ekibi Eyüpspor ile Göztepe yarın Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelecekler

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:49 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:49
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        Eyüpspor'un konuğu Göztepe!
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        Süper Lig vizesi alan Eyüpspor ve Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 4 mayıs cumartesi (yarın) İstanbul'da karşılaşacak.

        Eyüp Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

        Ligde 33. haftaya 72 puanla lider durumda giren teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 29. hafta maçlarının ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

        Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe ise geçen haftanın ardından adını Süper Lig'e yazdırdı.

        Lig'in ilk devresinde Göztepe, konuk ettiği rakibini 5-1 mağlup etmişti.

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