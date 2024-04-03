Trendyol 1. Lig'de ilk küme düşen takım Giresunspor oldu

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Trendyol 1. Lig'de son sırada bulunan Bitexen Giresunspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Bitexen Giresunspor, Adanaspor'un 28. haftada Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmesiyle TFF 2. Lig'e düşen ilk takım oldu.

Ligde şu ana kadar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşayan Bitexen Giresunspor, 7 puanla son sırada bulunuyor. Altay 15 ve Tuzlaspor 28 puanla düşme hattında yer alıyor. ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ve Adanaspor ise 30'ar puanla düşme hattının üstünde sıralanıyor.