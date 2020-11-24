Tren çarpması sonucu hayvanları telef olan besicinin mağduriyeti giderildi

AA

Diyarbakır-Batman sınırındaki demiryolu güzergahında, geçen hafta sürü sahibi ve oğlunun dikkatsizlik sonucu sürüyü demiryolu üstünde denetimsiz bırakmasıyla 88 koyun, tren çarpması nedeniyle telef oldu.

Kazadan sonra trendeki yükün sahibi Tüpraş ve trenin işletmecisi Körfez Ulaştırma Şirketi yetkilileri, hayvanların telef olması ve sürü sahibinin mağduriyeti nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Demiryollarında geçiş üstünlüğünün trenlere ait olduğunu anımsatan şirket yetkilileri, kazada hukuki sorumlulukları bulunmamasına rağmen, salgın nedeniyle durgun olan ekonomik ortamda sürü sahibinin daha büyük bir zorluk yaşamaması düşüncesiyle maddi zararının giderilmesi için destek olma kararı aldıklarını belirtti.

Bu dönemde dayanışmanın büyük önem taşıdığına dikkati çeken şirket yetkilileri, telef olan 88 küçükbaş hayvanın bedelini karşıladıklarını bildirdi.

Şirket yetkilileri, "Tüm vatandaşlarımızın, can ve mal güvenliği bakımından kontrollü veya kontrolsüz demiryolu bölgelerinde dikkatli hareket etmelerini özellikle rica ediyoruz." dedi.

Sürü sahibi ve oğlu ise uzatılan yardım eli nedeniyle son derece memnun olduklarını aktararak, "Bu zor dönemde yanımızda olup desteğinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.