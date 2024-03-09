Treat Williams'ın ölümüne yol açan Vermont sürücü Ryan Koss,suçunu kabul etti

"O GÜN İHMALKAR VE BECERİKSİZDİN"

Gill Williams, bu yeni insan olmanın bir parçasının da Koss'u affetmek olduğunu belirtti. Mahkemeye gelmesi gerektiğini hissettiğinde ifade ederek devam etti, "Sadece seni affettiğimi ve senin de kendini affedeceğini umuyorum ve ben senin hapse girmeni istemiyorum. Biz dava açmadık hiçbir gerçekle başa çıkmak çok zor, biliyorsun, öyle hissettirmiyor ama ne olurdu biliyorsun hiçbir şey babamı geri getirmeyecek." diye devam etti. Gill, Koss'un kazaya neden olmak istemediğini kabul ettiğini söyleyerek, "Bakmıyordun, o gün ihmalkar ve beceriksizdin ve bu benim buna olan kızgınlığım kadar, çünkü bunu yapmak istemediğini biliyorum" dedi.