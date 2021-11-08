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Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası!
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'nde çıkan izdihamda 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve yüzlerce kişinin yaralanması nedeniyle şarkıcılar Travis Scott ve Drake'e tazminat davası açıldı
Konser faciasında yeni gelişme: 1 milyon dolarlık dava!
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HABERTURK.COM / AA
BBC'de yer alan habere göre; konserde yaralanan bir kişi, ünlü rapçi Travis Scott ve Drake'i kalabalığı kışkırtmakla suçlayarak, 1 milyon dolar tazminat istedi.
23 yaşındaki Kristian Paredes tarafından açılan davada, Scott ve Drake "isyan ve şiddeti kışkırtmak"la suçlanırken, mekan ve eğlence şirketinin yeterli güvenlik ve tıbbi hizmetler sağlamadığı iddia edildi.
İzdihamda yaralanan Manuel Souza da açtığı bir başka davada Scott, Live Nation ve konser organizatöründen 1 milyon dolarlık tazminat talep etti.
21 yaşındaki Noah Gutierrez'in adına da dava açıldığı bildirilirken, önümüzdeki günlerde diğer kurbanlar için daha fazla davanın açılması bekleniyor.
Scott ve Drake ise davalar hakkında yorum yapmadı.
NE OLMUŞTU?
Houston'daki Astroworld Festivali'nde Cuma günü yerel saatle 21.00'da Scott'un sahne aldığı sırada yaşanan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.
İzdihamın ardından yaptığı açıklamada Scott, en küçüğü 14 yaşında olan kurbanların ailelerine yardım etmeye çalıştığını söylemişti.
İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR
Öte yandan reality şov yıldızı Kylie Jenner ile birlikteliğinden Stormi adında bir kızı bulunan ünlü rapçi Travis Scott, şimdilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.
"AÇIK İLİŞKİ"YE YALANLAMA
Geçtiğimiz mayıs ayında 2017'de aşk yaşamaya başlayan çiftin 'açık ilişki' yaşadığı iddia edilmişti. Fakat çift, bu iddiayı yalanlamıştı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası! Konser faciasında yeni gelişme - Magazin haberleri/travis-scott-ve-drake-e-1-milyon-dolarlik-tazminat-davasi-konser-faciasinda-yeni-gelisme-magazin-haberleri-3246711-magazin
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