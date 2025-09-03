Transferin son gününde 767 milyon euroluk harcama!

Avrupa’nın beş büyük liginde yaz transfer döneminin son günü tarihe geçti. Transferin son günü olarak adlandırılan Deadline Day, kulüplerin harcamalarıyla yeni bir zirveye ulaştı. Transfermarkt verilerine göre kulüpler, 1 Eylül 2025’te toplam 767 milyon euro harcadı.

Bu rakam, bugüne kadar hiçbir transfer döneminde son gün için görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Önceki rekor 2023 yılında kırılmış ve 518 milyon euro olarak kayıtlara geçmişti. Ancak bu kez o sınır yaklaşık üçte bir oranında aşılmış oldu.

En dikkat çeken transfer, Newcastle United’dan Liverpool’a giden Alexander Isak oldu. İsveçli golcü için ödenen 144 milyon euroluk bonservis, hem Deadline Day’in hem de yaz döneminin en pahalı hamlesi olarak kayıtlara geçti. Liverpool, bu transferle Premier League tarihine geçerken, aynı zamanda harcama rekorunu da yeniden yazdı. Isak’ın transferi dışında birçok yüksek bedelli anlaşma da gerçekleşti.

Brentford’dan Newcastle United’a giden Yoane Wissa için 57,7 milyon euro ödenirken, Shakhtar Donetsk’ten Fulham’a imza atan Kevin’in bonservisi 40 milyon euro olarak açıklandı. Strasbourg’un genç yıldızı Dilane Bakwa, 35 milyon euro karşılığında Nottingham Forest’ın yolunu tuttu. Olympique Lyon forması giyen Georges Mikautadze ise 31 milyon euroya Villarreal’e transfer oldu.

Bayer Leverkusen, Al-Qadsiah’tan Arjantinli orta saha oyuncusu Ezequiel Fernández’i 25 milyon euroya kadrosuna kattı. RB Leipzig ise Sporting’den genç forvet Conrad Harder’i 24 milyon euro karşılığında transfer ederek Bundesliga’ya bir başka önemli isim kazandırdı. Böylece iki Bundesliga kulübü, Deadline Day’in en pahalı ilk on transferi içinde yer aldı. REKLAM Bu rakamlar, 2023 yılındaki tabloyla kıyaslandığında aradaki farkı net biçimde ortaya çıkıyor. O dönemde en pahalı transfer, Eintracht Frankfurt’tan PSG’ye 95 milyon euroya giden Randal Kolo Muani olmuştu. Listenin devamında Matheus Nunes, Brennan Johnson, Cole Palmer ve Ryan Gravenberch gibi isimler yer almıştı. Ancak bu yılki transferler, ulaştıkları bonservis bedelleriyle 2023’ü geride bırakarak yeni seviyeyi geldi. Genel yaz transfer harcamalarında ise Premier League açık ara önde yer aldı. İngiliz kulüplerinin toplam harcaması 3,6 milyar euroya ulaştı. İtalya Serie A, 1,2 milyar euro ile ikinci sırada yer alırken, Bundesliga 851 milyon euro ile üçüncü oldu. İspanya LaLiga 684 milyon euro ve Fransa Ligue 1 ise 662 milyon euro harcama gerçekleştirdi. Gelirler açısından bakıldığında ise Bundesliga tarihî bir rekor kırdı. Almanya ligi, tarihinde ikinci kez 1 milyar euronun üzerinde satış yaptı. Toplam 1,03 milyar euroya ulaşan bu rakam, Bundesliga’yı Ligue 1 ile birlikte pozitif transfer bilançosuna ligler konumuna taşıdı. Özellikle Florian Wirtz, Nick Woltemade ve Hugo Ekitiké gibi yıldız oyuncuların satışlarından elde edilen 300 milyon euronun üzerinde gelir, bu başarının en önemli faktörlerinden biri oldu.