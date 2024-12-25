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        Haberler Bilgi Spor Transfer sezonu ne zaman açılıyor? 2025 2. Ara transfer dönemi hangi tarihte başlayacak?

        Transfer sezonu ne zaman açılıyor?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024-2025 yılı ara transfer dönemi tarihlerini duyurdu. Süper Lig'de ilk yarı 17'nci hafta müsabakaları ile sona eriyor. Süper Lig'de ikinci yarı için geri sayım sürerken, ara transfer sezonun açılacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Başta Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekipleri transfer döneminin başlamasıyla, eksik bölgelerini yeni transferlerle güçlendirmeyi hedefliyor. İşte 2025 Ocak 2. transfer döneminin başlayacağı tarih...

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        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 18:43 Güncelleme: 25.12.2024 - 21:22