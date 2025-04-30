Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Trakya'da tarımda dijital dönüşüm adımı | Son dakika haberleri

        Trakya'da tarımda dijital dönüşüm adımı: "Karar Destek Sistemi" tanıtıldı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında geliştirilen "Karar Destek Sistemi" sayesinde verimli ve kaliteli tarım yapılabileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 17:17 Güncelleme: 30.04.2025 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da tarımda dijital dönüşüm adımı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteklediği "TR21 Trakya Bölgesi'ndeki İklim Değişimine Uyum İçin Nötr Bozulumu (İklimTrak)" Projesi kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda sunum yaptı.

        Projede çiftçilere yönelik önemli çıktılar elde edildiğini vurgulayan Konukcu, "Bunlardan en önemlisi Karar Destek Sistemi. Bu sistem, üreticilere tarım teknikleri, arazi kullanımı ve toprak tahribatının önlenmesine yönelik rehberlik ediyor. İklim değişikliği ve yanlış arazi kullanımı nedeniyle arazilerin verim potansiyeli azalıyor. Bu durumu önlemek için arazilerin sürekli izlenmesi gerekiyor" dedi.

        REKLAM

        Konukcu, sistemin internet üzerinden veya mobil uygulama yoluyla kullanılabildiğini, çiftçilerin arazilerinin verim durumunu ve tahribat riskini görüntüleyebildiğini aktardı.

        Konukcu, sistemin sunduğu öngörüler sayesinde çiftçilerin geleceğe dönük tedbirler alabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Çiftçiler bu sistemle aynı zamanda tarlasındaki tahribatı, verimi ve gidişatın nasıl olduğunu görebiliyor. 2050 yılında çiftçiler tarlasının ne durumda olacağını öğrenebiliyor. Örneğin, toprağın organik madde ihtiyacı varsa öneri olarak 'organik madde miktarını artır', 'koruyucu bitki ek', 'toprak işlemeni değiştir' gibi uyarılar alıyor. Bu yazılım sayesinde daha bilinçli ve sürdürülebilir bir üretim mümkün."

        İklimTrak Projesi kapsamında Trakya genelinde 700 çiftçiye eğitim verdiklerini anlatan Konukcu, sistemi tüm çiftçilerin kullanımına sunmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığına devretmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Toplantıya katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt da Trakya'nın tarımsal üretim açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu belirtti.

        Bölgede işlenen tarım arazisinin 3 milyon 500 bin dekar olduğunu ifade eden Bayazıt, "Çeltik, ayçiçeği, buğday ve kanola başlıca ürünlerimiz. Hayvancılıkta da ciddi bir potansiyelimiz var. Üretimin daha verimli yapılabilmesi için çiftçimizi bilgilendirmeyi ve desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

        Konuşmaların ardından Prof. Dr. Fatih Konukcu çiftçilerin sorularını yanıtladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #TRAKYA
        #tarım
        #dijital dönüşüm
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Yemin etti
        Yemin etti
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        Habertürk Anasayfa