09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cerrahi yolla soluk borusuna giden bir delik açılması işlemi olan Trakeostomi nedir? Hangi hastalara uygulanır? Detaylar haberimizde...
TRAKEOSTOMİ NEDİR?
Türk Toraks Derneği tarafından yapılan tanıma göre trakeotomi, boyuna, nefes borusunun (Trakea) 2.ve 3. kıkırdak halkaları arasından bir delik açılarak plastik bir kanül yerleştirilip hava yolu açıklığının sürekli olarak sağlandığı bir cerrahi işlemdir. Takılan bu boruya "trakeostomi kanülü" denir. Nefes yolunun aniden tıkanması bu yüzden nefes alamama durumunda, bazen kanserli hastalarda, akciğerlerde ortaya çıkan bir hastalık nedeniyle alınan nefes yetmediğinde veya yüzde ya da boyunda meydana gelen travmatik yaralanmalar sonucunda nadir olarak uygulanır. Çeşitli nedenlerle acil ya da planlı olarak trakeotomi işlemi yapılabilir.
TRAKEOSTOMİ İŞLEMİ HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?
trakeostomi işlemi uygulanır.
Acil yardım olarak trakeostomi işlemi:
Çoğu durumda trakeostomi işlemi hastane şartlarında yapılır. Ancak bazen, hastane dışında meydana gelen bazı vakalarda da boğazdan delik açılması gerekebilir. Acil olarak boğazdan delik açılmasını gerektiren durumlara trafik kazaları veya başka herhangi bir iş kazası örnek verilebilir. Hastane dışında yapılan bu uygulamaya “krikotirotomi” veya “krikotriodotomi” adı verilir. Fakat işlem, hastane dışında gerçekleştirildiği için komplikasyon riskleri bulunur. Hasta, hastaneye getirildikten sonra krikotirotomi işlemi ile açılan delik trakeostomiye dönüştürülür.
TRAKEOSTOMİ İŞLEMİNİN RİSKLERİ
Trakeostomi uygulaması genellikle güvenli olmasına rağmen cerrahi işlemden sonra bazı komplikasyonlar gelişebilir. Özellikle acil durumlarda yapılan trakeostomi işlemi sonrası komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Karşılaşılan yaygın olan risklerden bazıları şunlardır:
Trakeostomi komplikasyonları, Trakeostomi tüpünün takılı kalma suresinin uzaması ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında derhal doktora başvurulmalıdır:
TRAKEOSTOMİ NE İŞE YARAR?
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