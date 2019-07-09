Cerrahi yolla soluk borusuna giden bir delik açılması işlemi olan Trakeostomi nedir? Hangi hastalara uygulanır? Detaylar haberimizde...

TRAKEOSTOMİ NEDİR?

Türk Toraks Derneği tarafından yapılan tanıma göre trakeotomi, boyuna, nefes borusunun (Trakea) 2.ve 3. kıkırdak halkaları arasından bir delik açılarak plastik bir kanül yerleştirilip hava yolu açıklığının sürekli olarak sağlandığı bir cerrahi işlemdir. Takılan bu boruya "trakeostomi kanülü" denir. Nefes yolunun aniden tıkanması bu yüzden nefes alamama durumunda, bazen kanserli hastalarda, akciğerlerde ortaya çıkan bir hastalık nedeniyle alınan nefes yetmediğinde veya yüzde ya da boyunda meydana gelen travmatik yaralanmalar sonucunda nadir olarak uygulanır. Çeşitli nedenlerle acil ya da planlı olarak trakeotomi işlemi yapılabilir.

TRAKEOSTOMİ İŞLEMİ HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?

Solunum makinesinin (vantilatör) bir ya da iki hafta gibi uzun bir süre kullanılmasının gerektiği durumlarda,

Hastanın kendi kendine nefes almada güçlük çektiği acil vakalarda,

Boğazdan nefes alımını zorlaştıran felç ve öksürme gibi durumlarda,

Baş bölgesi ve boyun bölgesinde yapılan ameliyatlardan sonra iyileşme sürecinde nefes almaya yardımcı olması için,

Genel anestezi uygulandıktan sonra normal solunumun bozulması sonucu,

Gırtlak veya ağızda oluşan kanser türlerinde solunum yollarını tıkama ya da daraltma ihtimali olan durumlar için önlem olarak

ALS hastalarının solunum kaslarındaki zayıflığa bağlı olarak,

trakeostomi işlemi uygulanır.

Acil yardım olarak trakeostomi işlemi:

Çoğu durumda trakeostomi işlemi hastane şartlarında yapılır. Ancak bazen, hastane dışında meydana gelen bazı vakalarda da boğazdan delik açılması gerekebilir. Acil olarak boğazdan delik açılmasını gerektiren durumlara trafik kazaları veya başka herhangi bir iş kazası örnek verilebilir. Hastane dışında yapılan bu uygulamaya “krikotirotomi” veya “krikotriodotomi” adı verilir. Fakat işlem, hastane dışında gerçekleştirildiği için komplikasyon riskleri bulunur. Hasta, hastaneye getirildikten sonra krikotirotomi işlemi ile açılan delik trakeostomiye dönüştürülür.

TRAKEOSTOMİ İŞLEMİNİN RİSKLERİ

Trakeostomi uygulaması genellikle güvenli olmasına rağmen cerrahi işlemden sonra bazı komplikasyonlar gelişebilir. Özellikle acil durumlarda yapılan trakeostomi işlemi sonrası komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Karşılaşılan yaygın olan risklerden bazıları şunlardır:

Açılan delikte daralma oluşması,

Kanama,

Deri altında yer alan dokularda hava birikimi,

Akciğer enfeksiyonu,

Sinüs enfeksiyonu,

Göğüs boşluğundan çıkamayan hava nedeniyle akciğerlerin zarar görmesi (Pnömotoraks),

Trakeostomi borusunun yerinden çıkarak boğaza kaçması,

İnce borunun tıkanması,

Nefes borusu ile soluk borusunun birleşmesi,

Akciğer hasarı,

Oksijen toksisitesi.

Trakeostomi komplikasyonları, Trakeostomi tüpünün takılı kalma suresinin uzaması ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında derhal doktora başvurulmalıdır:

Durdurulamayan kanamalar,

Solunum güçlüğü,

Artan ağrılar,

İltihap,

Kızarıklık,

Şişkinlik oluşumu.

TRAKEOSTOMİ NE İŞE YARAR?