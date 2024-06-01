Trak Kralı Kersebleptes'in bal mumundan heykeli yaptırılacak

Trak Kralı Kersebleptes'in heykelinin ayrı bir öneminin olduğunun anlatan Tarkan, "Kralın mezarı açıldıktan sonra restorasyonu yapılmış ve müzemizde teşhir edilmiş. İskeletiyle ilgili Prof. Dr. İlter Uzel tarafından 1998 yılında Türkiye'de ilk olarak bir etlendirme çalışması yapılmış ve çalışmayla Kersebleptes'in heykeli yapılarak müzemizde sergileniyor" diye konuştu.

Tarkan, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Karaevli Mahallesi'nde bulunan kazı alanının ören yeri olarak ziyarete açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.