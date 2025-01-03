Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuyumculuk yapan Tamer Ekim, dükkanında oturduğu sırada içeri giren kar maskeli bir kişi tarafından kendisine silah doğrultuldu.

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İHA'da yer alan habere göre, panikleyen Ekim, saldırganın uzattığı çantaya altınları doldurmaya başladı.

Bu sırada kuyumcu tezgahının arkasına doğru yaklaşan soyguncunun elindeki silahın oyuncak olduğunu fark eden Ekim, çantayı bırakıp soyguncuya vurmaya başladı.

REKLAM O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI Panikleyen soyguncu hızla kaçmaya çalışırken, trajikomik anlar iş yerinin kamerasına anbean yansıdı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Ayrıca aynı kuyumcunun 10 yıl önce soyulduğu, 5 yıl önce de soyguncuların teşebbüste bulunduğu öğrenildi.