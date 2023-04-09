Yol verme tartışmasında bıçaklı saldırı

İHA

Adana’da bir kişi trafikte yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı. İkili arasında çıkan kavgada kimse yaralanmadı.

BIÇAKLA SALDIRDI Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı D-400 Karayolu Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü ile ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta durdukları sırada cebinden çıkarttığı bıçakla kendisine yol vermeyen otomobil sürücüsüne camdan saldırmaya başladı.

Bunun üzerine çevredekiler araya girerek motosiklet sürücüsünü uzaklaştırdı. Ancak bir süre sonra saldırıya uğrayan şoför, otomobilinden inip kendisine bıçakla saldıran motosiklet sürücüsünün yanına gitti. İkili bu sefer de kavgaya tutuşunca çevredeki vatandaşlar sürücüleri ayırdı. İkili arasında çıkan kavgada kimse yaralanmazken kavga ve saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.