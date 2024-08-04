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        Haberler Gündem Güncel Trafikte tartıştığı sürücüye silah çekti | Son dakika haberleri

        Trafikte tartıştığı sürücüye silah çekti

        Gaziantep'te motosikletli bir grup ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Motosikletli 4 kişi otomobilin önünü keserek sürücüyü silahla tehdit etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.08.2024 - 17:14 Güncelleme: 04.08.2024 - 17:17
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        Trafikte tartıştığı sürücüye silah çekti
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        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde trafikte çıkan silahlı tartışmaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, İstasyon Caddesi'nde önceki gün motosiklet sürücüleriyle bir otomobil sürücüsü arasında çıkan ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, "İstasyon Caddesi'nde trafikte yaşanan tartışma sonucu elinde bulunan silahla araçtaki kişileri tehdit ve darbeden motosikletli 4 şüpheli, olayda kullanılan kurusıkı tabancayla yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​

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        #gaziantep
        #trafik kavgası
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