Trafikte tartıştığı motosikletliyi tabancayla darbetti!

İHA

Başakşehir’de bir kişi, trafikte sıkıştırdığı motosikletli bir gençle çıkan kavgada silah çekti. Genç kendisini metrelerce kovalayan zanlı tarafından tabancayla darbedildiği o anları telefonuyla görüntüledi. İHA'nın haberine göre, TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde bir başka trafik magandası ise yol vermediği için önünü kestiği aracın aynasını kırdı.

SİLAH ÇEKTİ, KOVALADI, DARBETTİ İlk olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletiyle trafikte seyir halindeki olan bir genci, bir cipin sürücüsü sıkıştırdı. Genç ile sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Genç o anları kayda alırken, araçtan silahla inen zanlı, kendisini kovalamaya başladı. Gence tabancayla vurarak yaralayan zanlı, tehdit ve küfürler savurarak telefonuna müdahale etti. Motosikletli ise darbedildiği o anları cep telefonuyla görüntüledi. Polis magandanın peşine düştü.

ÖNÜNÜ KESTİ, AYNASINI KIRDI TEM Otoyolu Başakşehir Bahçeşehir-Esenkent yolunda önceki hafta Perşembe günü de, Zülfikar E. (49) otomobiliyle seyretmeye başladı. Bir süre sonra arkasından seyreden bir başka otomobil sürücüsü, Zülfikar E.’ye selektör yapmaya başladı. Bunun üzerine lastiğinin havasını inmiş olabileceğini düşünen Zülfikar E., yavaşlayarak sürücüyle konuşmak istedi. Aracından inen sürücü, bir anda bağırarak Zülfikar E.’ye ağır küfürler etmeye başladı. Adamın kapıları kilitlemesi üzerine zanlı, araca tekme atmaya başladı.

POLİS MAGANDANIN PEŞİNDE Zülfikar E.’nin cep telefonuyla kayıt almaya başlaması üzerine zanlı, son bir tekme attıktan sonra aracına binerek uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından Zülfikar E., Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Aracında yaklaşık 3 bin lira hasar oluşan adama dehşeti yaşatan magandanın yakalanması için polis çalışma başlattı.