"Yol vermedin" dedi! Sonrası korkunç!

Gaziantep'te, 14 Ağustos günü 8 Şubat Mahallesi´nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Yunus Emre Bayazıt (24) ile Y.E. arasında, trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

DHA'da yer alan habere göre kavga sırasında E.Y., belinden çıkardığı tabancayla Yunus Emre Bayazıt´a ateş etti. Yaralanan Bayazıt, kanlar içinde yere yığılırken, E.Y. ise kaçtı.

Yunus Emre Bayazıt, çağırılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bayazıt, 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Yunus Emre Bayazıt´ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Polis, E.Y.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.