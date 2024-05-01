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        Haberler Dış Yazar Trafikte Çevirmeden Kaçmanın Cezası 2024- Polisin Dur İhtarına Uymama Ve Çevirmeden Kaçma Cezası Nedir?

        Trafikte Çevirmeden Kaçmanın Cezası 2024- Polisin Dur İhtarına Uymama Ve Çevirmeden Kaçma Cezası Nedir?

        Hem trafik güvenliğini, hem de asayişi sağlamak görevli polislerimizin toplumumuzdaki yeri ve görevi çok önemlidir. Trafikte gerek trafik kurallarının uygulanması gerekse asayiş kontrolleri için yapılan çevirme uygulamaları polisimizin aktif uygulamaları arasında yer alır. Trafikte yapılan çevirme uygulamaları esnasında polisin dur ihtarına uymayan, çevirmeden kaçan sürücüler için ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu yaptırımlarla uygulanan trafik cezaları da 2024 yılı itibariyle arttırıldı. İşte 2024 yılı dur ihtarına uymama cezası hakkında bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 12:48 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:48
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        Trafikte Çevirmeden Kaçmanın Cezası
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        Trafikte sıkça rastladığımız, emniyet güçlerinin en yoğun uygulamalarından biri de trafik çevirmeleridir. Trafik çevirmeleri çeşitli sebeplerle yapılabilir. Kimi zaman trafik güvenliğini sağlamak, gerekli cezaları kesmek, evrak kontrollerini yapmak için uygulanırken kimi zamanda asayişi ilgilendiren konularda trafik çevirmesi yapılmaktadır. Sürücüler bu uygulamalar esnasında polisin dur ihtarına uymalı ve gösterilen prosedürleri takip etmek zorundadırlar. Trafik çevirmesi sırasında polisin dur ihtarına uymayarak çevirmeden kaçmak cezai yaptırıma tabidir. Dur ihtarına uymama cezası diğer cezalarla birlikte 2024 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yeniden düzenlenerek ceza oranları arttırılmıştır. Bu yazımızda 2024 yılı için trafikte çevirmeden kaçmanın cezası ile ilgili bilgiler araştırdık. İşte ayrıntılar…

        Trafikte Çevirmeden Kaçmak

        Emniyet güçlerinin gerek trafik güvenliğini gerekse asayişi sağlamak için uyguladıkları çevirmelerden kaçmak, bu işlem sırasında polisin dur ihtarına uymamak Karayolları Trafik Kanununun 47/1-a maddesi uyarınca 1.506 TL idari para cezası ile cezalandırılır. Bu ceza erken ödenmesi halinde 1.129,50 TL olarak tahsil edilir. Trafikte çevirmeden kaçmak idari para cezasının yanı sıra 20 ceza puanı ile cezalandırılır. Bu kanun kapsamında suç unsuru "Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak, yasaktır." şeklinde tanımlanmaktadır.

        Trafikte dur ihtarıyla araç durdurmaya yetkili birimler; Trafik polisleri, Jandarma Trafik Timleri, Belediye Trafik Zabıtaları, Asayiş birimleridir.

        Araç sürücüleri gibi trafikteki motor sürücüleri de dur ihtarına uyumamaları halinde aynı kanun kapsamında cezalandırılırlar.

        Dur İhtarına Uymamak Cezasına İtiraz

        Trafikte dur ihtarına uymama cezası aldıysanız ve cezanın size ait olmadığını düşünüyorsanız bu cezaya itiraz edebilirsiniz. Tüm trafik cezaları gibi dur ihtarına uymama cezasına itiraz da Sulh Ceza Hakimliğine yapılmaktadır. E-imza veya mobil imza sahibiyseniz e-devlet üzerinden de başvurularınızı yapabilirsiniz. Dur ihtarına uymama cezasına itirazda bulunmak için gerekli evraklar şunlardır;

        • Dava dilekçesi
        • Ruhsat fotokopisi
        • Ehliyet fotokopisi
        • Kimlik fotokopisi
        • Cezanın tutanak fotokopisi
        • Cezanın tebligat fotokopisi
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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