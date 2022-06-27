Trafik tartışmasında 'pes' dedirten anlar!

Gaziantep'te yol verme anlaşmazlığından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada hamile bir kadının yol ortasında bayılmasına aldırmayan sürücülerin kavgayı sürdürmesi kameraya yansıdı.
Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan iki aracın sürücüsü arasında yol verme anlaşmazlığından dolayı sözlü tartışma çıktı.
ARACIN CAMINI KIRDI, ORTALIK KARIŞTI
Araçları durdurarak yolun ortasında tartışmaya başlayan sürücüler arasındaki tartışma, bir süre sonra meydan kavgasına döndü. Tartışma sırasında sürücülerden birinin diğer aracın arka camını kırmasıyla ortalık karıştı.
BAYILAN HAMİLE KADINA BİLE ALDIRMADILAR
Kavgaya tutuştuğu araç sürücüsünün eşinin hamile olmasına aldırmayan diğer sürücü ortalığı birbirine kattı. Kavga esnasında hamile kadının feryat ederek baygınlık geçirdi. Çevredeki vatandaşların bir yandan hamile kadınla ilgilenirken diğer yandan sürücüleri ayırmaya çalıştı.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Hamile kadının yol ortasında bayılmasına rağmen sürücülerin kavgayı sürdürmesi 'pes' dedirtirken, vatandaşlar sürücülere tepki gösterdi. Her iki aracında camını kıran taraflar, bir süre sonra çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşti.
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