Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Trafik polisinin dikkati kazayı önledi

        Trafik polisinin dikkati kazayı önledi

        Karaman'da uygulama noktasına yaklaşan dolmuşun şoförünün rahatsızlandığını ve aracın geri gittiğini fark eden polis memuru, arkadan gelen sürücüleri uyararak olası kazayı önledi. O anlar yol durum kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:05 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Karaman'da Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hüseyin Ala, trafik uygulama noktasına yaklaşan dolmuş sürücüsü Bekir Bingöz'ün rahatsızlanarak aracın kontrolünü kaybettiği fark etti.

        • 2

          Dolmuşun geri geri gittiğini gören trafik polisi, müdahalede bulunarak arkadan gelen sürücüleri uyararak olası kazayı önledi.

        • 3

          O anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasıyla görüntülendi.

          Görüntülerde, uygulama noktasına yaklaşan Bingöz'ün yavaşladıktan sonra yolun eğimi nedeniyle geri gittiği, bunu fark eden trafik polisinin koşarak yanına geldiği aracın kapısını açarak durdurmaya çalıştığı görülüyor.

          Görüntülerde, ardından polisin arkadan gelen araçları uyarması ve ambulansın olay yerine gelmesi yer alıyor.

        • 4

          Fenalaşan dolmuş sürücüsü ise çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        • 5
        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        "Çelme takacak rakip yok"
        "Çelme takacak rakip yok"
        Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
        Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?
        Habertürk Anasayfa