Trafik polisinin dikkati kazayı önledi
Karaman'da uygulama noktasına yaklaşan dolmuşun şoförünün rahatsızlandığını ve aracın geri gittiğini fark eden polis memuru, arkadan gelen sürücüleri uyararak olası kazayı önledi. O anlar yol durum kamerasıyla görüntülendi.
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Karaman'da Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hüseyin Ala, trafik uygulama noktasına yaklaşan dolmuş sürücüsü Bekir Bingöz'ün rahatsızlanarak aracın kontrolünü kaybettiği fark etti.
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Dolmuşun geri geri gittiğini gören trafik polisi, müdahalede bulunarak arkadan gelen sürücüleri uyararak olası kazayı önledi.
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O anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, uygulama noktasına yaklaşan Bingöz'ün yavaşladıktan sonra yolun eğimi nedeniyle geri gittiği, bunu fark eden trafik polisinin koşarak yanına geldiği aracın kapısını açarak durdurmaya çalıştığı görülüyor.
Görüntülerde, ardından polisin arkadan gelen araçları uyarması ve ambulansın olay yerine gelmesi yer alıyor.
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Fenalaşan dolmuş sürücüsü ise çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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