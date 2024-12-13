Trafik magandası kadın sürücünün önünü kesti! Tehditler savurdu
Bursa'da seyir halinde olan bir kadın sürücü tartıştığı trafik magandasının tehditlerine maruz kaldı. Tartıştığı kadının önünü kesen kızgın sürücü, aracın aynasını kırdı, tehditler savurdu. O anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Maganda sürücü hakkında açılan davanın ilk duruşması 9 ay sonra görülecek
Bursa'da olay, merkez Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi.
İHA'da yer alan habere göre, 2 otomobil sürücüsü arasında seyir halindeyken, henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı.
Duruma sinirlenen erkek sürücü, kadın sürücünün aracının önünü kesti. Aracın aynasını tekme atarak kıran trafik magandası sonrasında kadın sürücüye tehditler savurdu. Dehşet anları ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Kadın sürücünün şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde Bursa 36. Asliye Mahkemesi'nde 'mala zarar verme', 'kadına karşı basit yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.
Davanın ilk duruşması 9 ay sonra 19 Haziran 2025'de görülecek.