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Haberler Sağlık

Trafik gürültüsü tansiyonu yükseltebiliyor

Yapılan bir araştırma, trafik gürültüsünün hipertansiyona yol açabileceğini ortaya koydu

Giriş: 24.03.2023 - 09:18 | Güncelleme: ABONE OL
Trafik gürültüsü tansiyonu yükseltebiliyor
Trafik gürültüsü tansiyonu yükseltebiliyor
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AA

Sonuçları "Journal of the American College of Cardiology" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları trafik gürültüsü ile hipertansiyon arasındaki ilişkiyi inceledi.

İngiltere'deki Biobank adlı biyomedikal veri tabanından sağlanan verilerin ele alındığı araştırmada, yollardaki trafik gürültüsünün ölçümünde, verileri incelenen kişilerin yerleşim yerleri ve Avrupa'da modelleme aracı olarak kullanılan Genel Gürültü Değerlendirme Metodu kullanıldı.

DOZ ARTTIKÇA HASTALIK RİSKİ DE ARTIYOR

Hipertansiyon şikayeti olmayan 40 ila 69 yaşlarındaki 246 bin 447 kişinin verilerinin 8 yıldan uzun bir süre takip edildiği araştırmada, işlek ve gürültülü yollara yakın yaşayanlarda hipertansiyon görülme olasılığının arttığı sonucuna ulaşıldı.

Araştırmada, trafik gürültüsüne maruz kalmanın birincil hipertansiyon riskini artırabildiği ve gürültünün dozu arttıkça hastalık riskinin de arttığı belirlendi.

Diğer yandan araştırmacılar, hem trafik gürültüsü hem de hava kirliliğine maruz kalanların yüksek tansiyon hastası olma ihtimallerinin oldukça yüksek olduğuna dikkati çekti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel verilerine göre, dünyada 1,28 milyar hipertansiyon hastası bulunuyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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