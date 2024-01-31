Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadar? İşte 2024 trafik cezası erken ödeme indirimi hesaplama ekranı
Trafik cezası erken ödeme indirimi hesaplama ekranı, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Trafik kazalarının önüne geçmek, can ve mal güvenliğini sağlamak için uygulanan trafik cezaları için sürücülere erken ödeme imkanı sunuluyor. Trafik cezası sorgulama işlemi, turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılıyor. İşte 2024 Trafik cezası erken ödeme indirimi hesaplama ekranı...
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Sürücü dikkatsizliği, aşırı hız ve alkollü araç kullanımının önüne geçmek amacıyla sürücülere ciddi yaptırımlar ve trafik cezaları uygulanıyor. Trafik cezaları her sene artış gösterirken erken ödemede ise indirim imkanı sunuluyor. 2024 yılında uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası: 33.240 TL, drift atma cezası: 32.233 TL, sahte plaka kullanma cezası: 32.170 TL'ye yükseldi. Takip mesafesine uymama cezası, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası, yayaya öncelik vermeme cezası ve emniyet kemeri takmama cezası ise 690 TL oldu. Trafik cezası sorgulamaları e-Devlet sistemi Emniyet Genel Müdürlüğü menüsünde bulunan "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" bağlantısı ile sorgulanırken erken ödeme de ise indirim hakkı tanınıyor. İşte 2024 Trafik cezası erken ödeme indirimi hesaplama ekranı...
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2024 Trafik Cezaları
Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma): 6.439 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma): 8.075 TL
Alkol testine itiraz etme cezası: 18.452 TL
Aracı plakasız kullanma: 10.917 TL
Çakar ya da siren kullanma cezası: 6.439 TL
Drift atma cezası: 32.233 TL
Engelli için ayrılan yere park etme cezası: 1.380 TL
Ehliyetsiz araç kullanma cezası: 12.977 TL
Emniyet kemeri takmama cezası: 690 TL
Emniyet şeridini ihlal etme cezası: 6.439 TL
Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma: 1.506 TL
Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşmak: 3.135 TL
Hız sınırını %50 oranından fazla aşma: 6.439 TL
Kırmızı ışıkta geçme cezası: 1.506 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkma: 1.506 TL
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Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler: 2.647 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanma: 1.506 TL
Sahte plaka kullanma cezası: 32.170 TL
Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama:1.506 TL
Takip mesafesine uymama cezası: 690 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası: 690 TL
Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası: 33.240 TL
Yasak yerde sollama yapma cezası: 1.506 TL
Yayaya öncelik vermeme cezası: 690 TL
Yönetmeliğe aykırı plaka kullanma cezası: 2.647 TL
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Trafik Cezası Sorgulama
Trafik cezası sorgulama, turkiye.gov.tr internet sitesine giriş yapılarak gerçekleştirilir. Uygulamaya giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bölümü açılır. Emniyet Genel Müdürlüğü menüsünde bulunan ‘’Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama’’ bağlantısı kullanılarak trafik cezası sorgulaması yapılabilir.
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Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden sorgulama; gib.gov.tr internet sitesinden gerçekleştirilir. ‘’Borç Sorgulama ve Ödeme’’ bağlantısından ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme’’ bölümüne girilerek sorgulama yapılabilir.
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Emniyet Genel Müdürlüğü ile trafik cezası sorgulama, egm.gov.tr internet sitesinden yapılır. Ana sayfada bulunan ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme’’ bağlantısından T.C. kimlik numarası, ad ve soyad bilgileriyle son bir yılın trafik cezalarına ulaşılabilir.
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