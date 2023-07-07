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Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve gözler trafik cezalarındaki son duruma çevrildi. Söz konusu cezaların şu an ne kadar olduğu henüz açıklanmadı ancak yılbaşındaki cezaları bir araya getirdik.



"2023 Temmuz ayı itibariyle trafik cezaları belli olur olmaz haberimizde yer alacak...."

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YENİ TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU? Kırmızı ışıkta geçme: 951 TL Hız sınırını %10-%30'a kadar aşma: 951 TL Hız sınırını %50'den fazla aşma: 4 bin 64 TL Alkollü araçla ilk yakalanma: 4 bin 64 TL Ehliyetsiz araç kullanma: 8 bin 90 TL Drift atma: 20 bin 342 TL



KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN CEZASI NE KADAR?



Artış oranıyla birlikte 2022 yılında 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 TL olacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da 951 TL oldu.

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ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?



Alkollü araçla ilk yakalanmada 4 bin 64 TL, ikinci defa alkollü araç kullanmaktan yakalanma 2 bin 286 TL'den 5 bin 96 TL olacak.



HIZ SINIRINI YÜZDE 50'DEN FAZLA AŞMANIN CEZASI NE KADAR?



Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den 1979 liraya, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.

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EMNİYET KEMERİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR? Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022 yılında 196 TL olan emniyet kemeri takmamak, yapılan değerleme oranıyla 2023 yılında 436 TL'ye yükseldi.



YETKİSİ DIŞINDA SİREN KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?



Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022 yılında 1823 TL olan ceza tutarı 2023 yılında 4 bin 64 TL olacak.